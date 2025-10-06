No Secret Story 9, Pedro Jorge 'fala mal' da própria mulher nas costas em conversa com Marisa Susana. Os dois afirmam que Marisa não tem uma boa postura estratega no programa. Mais tarde, Pedro e Marisa Susana confrontam Marisa e a concorrente fica irritada. O casal discute e o momento termina com Marisa a virar as costas e a bater com a porta.
Pedro Jorge e Marisa discutem de forma acesa. O marido deixa aviso: «Aqui vais-te dar mal»
- Há 2h e 32min
