Pedro Jorge e Marisa em nova discussão acesa: insultos, ciúmes e críticas à relação

No final da noite, Pedro e Marisa voltaram a protagonizar uma acesa discussão. O concorrente acusou a mulher de “fazer papel de burra”, alegando que várias pessoas a confrontam com razão e que ela se recusa a reconhecer os erros. Marisa respondeu com ironia, afirmando que prefere “passar por burra do que fazer a figura” do marido, e mostrou-se surpreendida por Fábio ainda não lhe ter dado um “banano na venta”. Pedro criticou o tom de superioridade da mulher e pediu-lhe que deixasse de falar em Liliana, garantindo que não é ele quem anda a sonhar com outras mulheres. A troca de palavras decorreu num tom contido, já que Leandro permanecia no quarto, alheio à tensão entre o casal.