Pedro Jorge e Marisa perto de serem apanhados? Vejas as imagens exclusivas

Horas antes da gala, Marisa Susana e Mariana analisaram o recente interesse de Pedro em Marisa, apontando para uma possível estratégia de jogo. As concorrentes acreditam que a aproximação não é genuína e que até os momentos de tensão entre os dois podem estar a ser encenados.

Marisa Susana mostrou-se desconfiada, recordando que Pedro chegou a fazer uma massagem a Marisa e se colocou por cima dela, além de se sentar frequentemente ao seu lado. Mais tarde, decidiu confrontar o concorrente. Perante as acusações, Pedro evitou responder diretamente e ironizou, afirmando que só faltava dizerem que ele e Marisa formam um casal.