Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

No «Bom Dia Alegria», celebramos o amor e a amizade com a visita de um dos casais mais marcantes dos reality shows em Portugal.

Pedro Jorge e Marisa Pires, conhecidos pela participação na nona edição do «Secret Story», recordam como tudo começou muito antes da entrada na casa mais vigiada do país. O casal, que é natural da Covilhã, partilha detalhes do início da relação em 2018, revelando que foi um simples pedido de amizade no Facebook que serviu de gatilho para uma paixão que dura até hoje. A história, repleta de cumplicidade e momentos ternos, deixou Merche Romero visivelmente encantada.