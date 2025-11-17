Pedro Jorge e Marisa trocam novo beijo apaixonado e o clima aquece no quarto

No Secret Story 9, Pedro e Marisa já não aguentam mais. O casal que luta para esconder o segredo cede à tentação e os dois trocam um novo beijo apaixonado.

De recordar que esta nona edição do Secret Story estreou-se em setembro de 2025, com a gala de estreia a 14 de setembro, e está atualmente a ser emitido na TVI. A edição é apresentada por Cristina Ferreira e tem como destaque o maior prémio de sempre num reality show, 250 mil euros.

Continue a acompanhar tudo no ao minuto do site e em TVI Reality.