Pedro Jorge em êxtase com conquista de Marisa: «Finalista...»

No Secret Story 9, Pedro Jorge e Marisa trocam carinhos. O concorrente mostra-se feliz pelo facto de a mulher já ser finalista do programa.

O último leque de nomeados do Secret Story 9 já está a gerar fortes ondas dentro e fora da Casa. Cristina Ferreira revelou que Leandro, Inês e Pedro são os três concorrentes em risco, numa decisão que promete marcar o rumo da semana. As linhas já estão abertas e há uma nova finalista... Marisa.

Vote para salvar:

Pedro: 761 20 20 18

Leandro: 761 20 20 12

Inês: 761 20 20 10