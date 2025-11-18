Pedro Jorge em lágrimas ao relatar a sua dura história de vida: «Não gosto de falar disto»

No Secret Story 9, os concorrentes deram início a uma nova dinâmica, sobre partilhas comoventes. Qual foi a primeira cicatriz emocional que os concorrentes viveram? Reunidos no jardim, os concorrentes não contém as lágrimas ao ouvir alguns relatos. Pedro Jorge falou sobre a sua mãe e partilhou um momento complicado da sua juventude.

Momentos antes, Marisa relatou a dura história de vida da avó, que faleceu com cancro no seu dia de anos. O esforço de Pedro Jorge para conter a emoção foi visível.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!