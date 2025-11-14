Pedro Jorge emociona-se com carta de amor... e não é de Marisa

No Especial do Secret Story 9, as declarações emocionais trocaram de mãos e os autores foram completamente inesperados. Pedro Jorge recebeu uma carta de amor e não foi de Marisa, a esposa e mãe dos filhos, mas sim de Bruna, uma das concorrentes com quem mantém uma das relações mais tensas dentro da casa.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País