Pedro Jorge emociona-se com carta de amor... e não é de Marisa

No Especial do Secret Story 9, as declarações emocionais trocaram de mãos e os autores foram completamente inesperados. Pedro Jorge recebeu uma carta de amor e não foi de Marisa, a esposa e mãe dos filhos, mas sim de Bruna, uma das concorrentes com quem mantém uma das relações mais tensas dentro da casa.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18