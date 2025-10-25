Pedro Jorge faz pedido especial a Marisa

No Secret Story 9, Pedro Jorge e Marisa mostraram-se mais próximos do que nunca. A sós na cozinha, o concorrente deixou o lado mais romântico vir ao de cima e fez um pedido especial à mulher. Com um sorriso cúmplice, Pedro Jorge perguntou: «Hoje fazes-me companhia a ver o filme? Aqueces-me os pés?».

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

