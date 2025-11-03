Pedro Jorge fez “terror psicológico” na casa? As imagens do intervalo da gala que não viu

Durante o intervalo da gala, Pedro ficou visivelmente surpreendido após ser acusado por Raquel de fazer “terror psicológico”. O concorrente rejeitou a afirmação e mostrou-se indignado com a acusação.

Ao mesmo tempo, no corredor, Marisa confrontou Marisa Susana por esta ter afirmado que não confiava nela. Já a sós, Marisa garantiu que, caso continue em jogo, irá mudar a sua postura dentro da casa.

Mais tarde, na sala de refeições, Pedro desabafou com Liliana e Mariana, salientando que nunca insultou ninguém no programa. Na cozinha, Bruno aconselhou Marisa a “abrir o olho”, enquanto Dylan observou que a colega ficou verdadeiramente perturbada com as imagens que viu durante a gala.

Referindo-se ao seu próprio grupo, Marisa foi perentória e não poupou críticas, chamando-os de “bananas e cagões”.