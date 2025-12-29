Pedro Jorge ignora Marisa após expulsão e deixa a mulher de coração apertado

Durante o momento de expulsão, Marisa desabafou com Liliana sobre a atitude de Pedro e confessou estar magoada por o concorrente não se ter despedido de si. A concorrente garantiu mesmo que já não reconhece Pedro e que a postura dele a deixou profundamente desiludida.

Quando Pedro regressou à casa, o ambiente ficou ainda mais tenso: o concorrente entrou sem cumprimentar ninguém, o que deixou Marisa ainda mais triste e desconfortável com a situação. Visivelmente afetada, Marisa assumiu que esperava outro comportamento do companheiro.

Por sua vez, Pedro mostrou-se firme na sua posição e afirmou que não fez nada de errado, defendendo que Marisa não o apoiou durante a semana mais difícil que viveu na competição.