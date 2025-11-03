Pedro Jorge lança farpa a Ana Cristina: «O abanico está a falar»

A Voz relembrou o momento em que Dylan escolheu Inês para uma viagem a Las Vegas, o que levou Pedro a comentar que não era obrigatório selecionar alguém da casa. Raquel reagiu, insinuando que Pedro queria “arrastar a asa” a Inês. O concorrente respondeu de imediato, afirmando que, se permanecer no jogo, pode fazê-lo com ela, já que Raquel demonstra tanta inveja.

Pedro voltou a atacar, desta vez dirigindo-se a Ana Cristina, dizendo que ela era o “suprassumo” da argumentação. A concorrente sentou-se à sua frente e respondeu, garantindo que não precisa de dizer nada para que Pedro “se enterre sozinho”.

A discussão intensificou-se quando o tema do cabaz de guloseimas que Bruno queria oferecer a Ana Cristina foi recuperado. Pedro apelidou-a de “menina das segundas oportunidades”, levando Ana a ripostar, lembrando que o concorrente fez o mesmo com Liliana e Fábio.

Raquel voltou a intervir, questionando porque motivo Pedro se incomoda quando duas pessoas tentam resolver-se — e instalou-se o caos entre os concorrentes.