Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Pedro Jorge lança farpa a Ana Cristina: «O abanico está a falar»

A Voz relembrou o momento em que Dylan escolheu Inês para uma viagem a Las Vegas, o que levou Pedro a comentar que não era obrigatório selecionar alguém da casa. Raquel reagiu, insinuando que Pedro queria “arrastar a asa” a Inês. O concorrente respondeu de imediato, afirmando que, se permanecer no jogo, pode fazê-lo com ela, já que Raquel demonstra tanta inveja.

Pedro voltou a atacar, desta vez dirigindo-se a Ana Cristina, dizendo que ela era o “suprassumo” da argumentação. A concorrente sentou-se à sua frente e respondeu, garantindo que não precisa de dizer nada para que Pedro “se enterre sozinho”.

A discussão intensificou-se quando o tema do cabaz de guloseimas que Bruno queria oferecer a Ana Cristina foi recuperado. Pedro apelidou-a de “menina das segundas oportunidades”, levando Ana a ripostar, lembrando que o concorrente fez o mesmo com Liliana e Fábio.

Raquel voltou a intervir, questionando porque motivo Pedro se incomoda quando duas pessoas tentam resolver-se — e instalou-se o caos entre os concorrentes.

  • Secret Story
  • Ontem às 19:43
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Leandro responde a críticas de Ana: «Enxerga-te e vai jogar para outro lado»
03:30

Leandro responde a críticas de Ana: «Enxerga-te e vai jogar para outro lado»

23:22 Ontem
Leandro irrita-se com bocas e grita com Bruna: «Eu não estou a falar de mim, tu é que estás!»
02:29

Leandro irrita-se com bocas e grita com Bruna: «Eu não estou a falar de mim, tu é que estás!»

23:17 Ontem
Liliana votou para salvar Pedro. Marisa pede justificações: «Ver na tua ardósia o nome do Pedro, depois da maneira como ele já te enxovalhou»
06:32

Liliana votou para salvar Pedro. Marisa pede justificações: «Ver na tua ardósia o nome do Pedro, depois da maneira como ele já te enxovalhou»

22:57 Ontem
Dylan arrasa grupo de Pedro: «Os três que votaram nele para salvá-lo ainda mais figura de totós fizeram»
05:01

Dylan arrasa grupo de Pedro: «Os três que votaram nele para salvá-lo ainda mais figura de totós fizeram»

22:54 Ontem
Dylan arrasa Pedro Jorge: «Ele queimou-se todo agora»
09:43

Dylan arrasa Pedro Jorge: «Ele queimou-se todo agora»

22:44 Ontem
Não se fala noutra coisa! Concorrentes arrasam postura de Pedro Jorge: «Manda-lhe tudo à cara»
01:39

Não se fala noutra coisa! Concorrentes arrasam postura de Pedro Jorge: «Manda-lhe tudo à cara»

22:32 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Marisa chora compulsivamente e é chamada ao confessionário: «Se conhecesse o Pedro como aqui ele valia zero»
03:21

Marisa chora compulsivamente e é chamada ao confessionário: «Se conhecesse o Pedro como aqui ele valia zero»

Ontem às 21:50
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Ontem às 15:28
Concorrentes veem a forte discussão entre Pedro e Marisa e muito mais, na tarde mais tensa de sempre
05:05

Concorrentes veem a forte discussão entre Pedro e Marisa e muito mais, na tarde mais tensa de sempre

Ontem às 21:47
Pedro pede desculpas a Marisa: «Tenho sofrido grande pressão e acabei por explodir»
02:26

Pedro pede desculpas a Marisa: «Tenho sofrido grande pressão e acabei por explodir»

Há 3h e 54min
Ver Mais

Notícias

Após expulsão, Mariana falou com uma ex-concorrente do Secret Story. E foi surpreendida

Após expulsão, Mariana falou com uma ex-concorrente do Secret Story. E foi surpreendida

Ontem às 21:35
Sem ideias para estimular o seu bebé? Este é o truque didático e infalível de Maria Botelho Moniz

Sem ideias para estimular o seu bebé? Este é o truque didático e infalível de Maria Botelho Moniz

Ontem às 18:02
Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Ontem às 17:21
Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Ontem às 16:36
Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Ontem às 16:35
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Ontem às 00:50
Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»
01:06

Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»

Ontem às 00:28
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
01:27

Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»

2 nov, 22:48
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Após expulsão, Mariana falou com uma ex-concorrente do Secret Story. E foi surpreendida

Após expulsão, Mariana falou com uma ex-concorrente do Secret Story. E foi surpreendida

Ontem às 21:35
Sem ideias para estimular o seu bebé? Este é o truque didático e infalível de Maria Botelho Moniz

Sem ideias para estimular o seu bebé? Este é o truque didático e infalível de Maria Botelho Moniz

Ontem às 18:02
Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Ontem às 17:21
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Ontem às 16:22
Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes

Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes

Ontem às 14:30
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

Ontem às 00:53
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

2 nov, 23:06
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
03:45

Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»

2 nov, 11:24
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Ontem às 15:58
Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Ontem às 15:49
No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

2 nov, 21:01
Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

2 nov, 09:05
Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

1 nov, 21:19
Ver Mais Outros Sites