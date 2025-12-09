Pedro Jorge lança farpa a Liliana e Fábio sai em defesa da namorada

No Secret Story 9, a tarde estava a ser tranquila, quando Pedro Jorge e Liliana se envolveram num conflito. A concorrente pediu um buzz grátias à Voz e Pedro mandou uma boca, por esta ter tido um e ter falhado. Fábio não gostou do que ouviu e saiu em defesa da namorada.

A votação já está aberta e o público vai ter um papel decisivo nos próximos dias. Resta saber quem conseguirá conquistar os espectadores e garantir mais uma semana dentro do jogo e quem verá o sonho terminar mais cedo.

Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.