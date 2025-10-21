Pedro Jorge 'mete-se' com Ana: «Sente o meu perfume e vem ter comigo»

No Secret Story 9, a madrugada passada foi marcada por fortes discussões e alianças em risco. Ana e Leandro entram em confronto direto e o motivo é Pedro. Mais tarde, Leandro desabafa com Marisa e a concorrente 'rasga' o próprio marido. Na cozinha, Marisa Susana mostra-se convicta do segredo de Pedro e atira «são um casal verdadeiro», referindo-se a Pedro e Ana.
