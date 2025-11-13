Pedro Jorge não foi o único a dar um beijo de bom dia a Marisa. Outro concorrente fez o gesto amoroso

No Secret Story 9, Pedro Jorge e Marisa viveram um momento carinhoso logo pela manhã. Marisa ainda estava a acordar, quando o marido e pai dos filhos lhe trocou as pilhas do microfone e lhe deu um beijo amoroso, às escondidas de todos. Contudo, não foi o único: Bruno também fez questão de lhe dar um abraço e um beijo de bom dia, minutos depois, num momento também carinhoso.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

