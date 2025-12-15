Pedro Jorge não perdoa atitude de Liliana com Zé: «Sem vergonha. Eras noiva»

A voz prossegue com a cadeira quente e relembra que a falta de amor próprio de Marisa foi tema nas imagens de hoje. Fábio diz que para si, é indiscutível, a postura que Pedro tem com ela. Acha que não faz sentido a maneira como Pedro trata Marisa e tem atitudes fora do normal sendo a mãe dos seus filhos.

Liliana concorda com Fábio. É inaceitável os comentários que Pedro foi tendo ao longo do programa. Considera que o colega teve ciúmes por coisas descabidas e por isso, sente que não estavam preparados para entrar com o segredo. Para si, numa relação passam os limites e que é inaceitável ter uma relação de 7 anos com uma pessoa como o Pedro.

A Voz relembra que Pedro foi acusado de ser possessivo e controlador. Pedro diz que sente que é tudo isso, mas prefere não falar sobre isso. Marisa afirma que entrou na casa com este segredo e nunca deixou de falar o que sentia. Fábio diz que os colegas não deviam de apontar o dedo. Marisa e Pedro relembram que estão num jogo. Pedro diz que vai comentar o que lhe apetecer. Fábio e Pedro entram numa mini discussão por causa dos supostos ciúmes que Pedro teve por Marisa ter dado um beijo a Fábio.

Liliana diz que isto é uma relação tóxica. Pedro fala da relação de Liliana e Fábio e relembra que a colega deixou um namorado lá fora. Liliana levanta-se e refere que Pedro não estava preparado para entrar com esse jogo.

Os dois começam a discutir. Pedro acusa Liliana de não ter um pingo de respeito pelo ex noivo e Liliana responde que o colega não é ninguém para falar de respeito. Fábio diz que Marisa é a mãe dos seus filhos e Pedro pede para que não fale dos filhos.