Pedro Jorge paga 2000 euros para assistir ao lanche de Fábio e Liliana. Marisa rebenta de ciúmes

No Secret Story 9, Pedro Jorge paga 2000 euros para assistir ao lanche especial de Fábio e Liliana e, graças a isso, todos assistem na sala ao que aconteceu em privado entre o casal, que se fartou de rasgar os colegas pelas costas, pois nem imaginavam que tudo fosse passar na sala. Marisa rebenta de ciúmes, acusando o marido de gastar o dinheiro de forma imprudente.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

