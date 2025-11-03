Pedro Jorge passado com Ana: «Esta rapariga não deve ter mesmo um pingo de noção»

A Cadeira Quente continuou marcada por tensão, com Ana a acusar o grupo rival de humilhar os restantes concorrentes. Pedro não gostou das palavras e reagiu de imediato, afirmando que Ana “devia ter vergonha”. O tom subiu entre os dois e Ana acusou o colega de insultar constantemente quem está na casa.
Dylan acabou por intervir, sublinhando que a falta de respeito não se resume apenas a palavrões, mas também a críticas sobre a forma de vestir, caminhar ou comportar-se. Segundo o concorrente, esse tipo de comentários também é ofensivo.
Já Liliana insinuou que Dylan se estava a dirigir a Bruno, o que levou o concorrente a irritar-se e mandar a colega calar-se. O ambiente ficou novamente pesado entre os participantes, evidenciando o clima tenso que se vive na casa.