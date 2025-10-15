Pedro Jorge perde a paciência com Marisa: «Tivesses dormido…»

No Secret Story 9, Marisa e Pedro Jorge trocaram algumas palavras na sala, num momento breve, mas tenso. A concorrente começou por desabafar que tinha dormido pouco durante a noite, ao que Pedro não resistiu a lançar uma farpa: «Tivesses dormido… Estavam na brincadeira». O concorrente acabou por admitir que teme que a nova pista deixada pela Voz esteja relacionada com o segredo do casal, o que aumentou a tensão entre os dois. Mais à frente na conversa, Pedro chamou a atenção da esposa pelos gestos de carinho que tem demonstrado com Leandro, mas Marisa não deixou passar em branco e respondeu de imediato, apontando o dedo ao marido pela aproximação a Liliana. O ambiente aqueceu… e o casal voltou a mostrar que manter o segredo dentro da casa está a tornar-se cada vez mais difícil.

