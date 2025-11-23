Pedro Jorge pica Marisa em frente aos colegas: «Calaste-te para depois me criticares»

No Secret Story 9, os concorrentes viviam um clima de paz na hora do pequeno-almoço, quando Pedro Jorge e Marisa entraram em clima de picardia.

Minutos antes, o casal estava em clima de romance: Pedro Jorge fez questão de dar um beijo de bom dia a Marisa, mesmo com os colegas presentes no quarto. Já na noite anterior, o casal não se largou e trocou beijos intensos no quarto azul, com a porta fechada.

Veja também: Pedro Jorge faz cena de ciúmes por causa de Fábio: «Vejo tudo, não sou parvo»

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

