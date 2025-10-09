Já chegámos ao whatsapp!
Pedro Jorge provoca Fábio com Liliana: «O meu interesse não é pelo Fábio, é por ti»

No Secret Story 9, Pedro ‘atira-se’ a Liliana, dizendo que estava interessado nela. A concorrente não acredita e diz que foi tudo demasiado forçado. O que a concorrente não sabe é que passa tudo de uma estratégia para provocar Fábio. E com sucesso, o concorrente mostrou-se afetado por esta aproximação.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13

  Secret Story
  Há 1h e 6min
