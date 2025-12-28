Pedro Jorge recebe uma mensagem amorosa de Marisa Susana e esta foi a reação de Marisa

Na gala do Secret Story 9, o tema dos ciúmes de Marisa por causa de Marisa Susana volta a causar discórdia entre o casal Pedro e Marisa. Ao receber uma mensagem de apoio da ex-colega da casa, a discussão voltou a acender-se com Marisa a reagir às palavras que a ex-concorrente dirigiu ao marido.

A grande noite está a chegar e promete emoções fortes. A semifinal da “Casa dos Segredos 9” vai para o ar esta noite na TVI e traz surpresas decisivas, revelações, momentos de tensão e decisões que vão definir quem conquista um lugar na grande final. Entre os destaques, estão a escolha da melhor missão da edição, a eleição do concorrente mais ciumento da casa e a pressão máxima sobre os nomeados, que vão receber mensagens marcantes dos ex-concorrentes.

Mas há mais: a gala conta ainda com atuações especiais de Jorge Guerreiro e Nuno Ribeiro, garantindo muita música e emoção numa noite que promete ficar na memória dos fãs do reality show. No final, serão conhecidos os quatro finalistas do “Secret Story 9”, num programa que promete ser um dos mais intensos da edição.

Vote para salvar o seu concorrente preferido. E pode fazê-lo quer através das linhas telefónicas, quer através da APP do TVI reality:

Pedro - 761 20 20 18

Leandro - 761 20 20 12

Inês - 761 20 20 10

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9!