Pedro Jorge reprova palavras de Marisa: «O último a dizer isso foi-se embora»

Assim que termina o Especial, a Liliana declara que a semana do Pedro tem de ser acesa visto estar nomeado. O concorrente confessa à Voz que está confuso e não esperava ficar nomeado. No quarto, o Pedro continua irritado e a Marisa comenta que para estarem ambos em risco é porque o Fábio os nomeou. Os dois mostram-se revoltados, pois existe a Bruna que está constantemente a rebaixar o Fábio e não foi nomeada. No jardim, a Inês questiona o que terá o Pedro de tão interessante para o jogo. De volta ao quarto, a Marisa confessa que prefere ser expulsa e que o marido se mantenha na casa. O Pedro reprova o pensamento da mulher e reforça que é uma boa jogadora e merecedora se estar na casa.