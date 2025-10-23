Pedro Jorge sobre Dylan: «A primeira coisa que ele devia ter feito...»

No Secret Story 9, Pedro Jorge e Marisa conversam no quarto depois de uma dinâmica intensa e o concorrente volta a tocar na polémica entre Dylan e Leandro. Na visão de Pedro, Dylan devia ter feito um pedido de desculpas.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País