Pedro Jorge sobre Liliana: «A partir do momento que se descobre o segredo, morreu um bocadinho»

No Secret Story 9, Pedro Jorge e Marisa Susana conversam sobre os recentes acontecimentos e abordam o segredo de Liliana. Para Pedro, a colega perdeu um bocado de força no programa, depois de descoberto o segredo. Já Marisa Susana sente que a colega está muito condicionada por Fábio.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

