Pedro Jorge surpreende Liliana ao revelar que pagou pelo almoço. Veja a reação

No Secret Story 9, o ambiente aqueceu entre Liliana e Pedro durante um almoço especial que os dois partilharam na casa mais vigiada do país. O momento, cheio de cumplicidade, sorrisos e alguma tensão, acabou por surpreender não só os restantes concorrentes, como também a própria Liliana, que se mostrou curiosa com a escolha de Pedro. Entre risos e olhares cúmplices, o concorrente acabou por revelar que pagou para ter aquele almoço com a colega, deixando-a completamente surpreendida. Liliana, sem esconder o espanto, confessou sentir-se incrédula e até um pouco receosa com as intenções do colega, questionando-se se o gesto terá sido estratégia de jogo ou sinal de algo mais profundo.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!