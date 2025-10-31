Pedro Jorge teme que Leandro se esteja a apaixonar por Marisa: «Vê se te orientas»

Já chegámos ao whatsapp!
No Secret Story 9, Pedro Jorge e Marisa comentam o comportamento de Leandro, que, segundo eles, se irrita com tudo o que é dito. Durante a conversa, recordam o momento em que Leandro questionou Marisa por ela se chatear com Pedro e logo a seguir voltarem a dar-se bem. Pouco depois, Liliana junta-se ao diálogo e o grupo acaba por concordar: Leandro “leva tudo a peito”. Mais tarde, em tom de confidência, Pedro Jorge admite recear que o amigo esteja a apaixonar-se por Marisa e deixa-lhe um aviso: «Vê se te orientas».

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!

  • Secret Story
  • Há 2h e 23min
