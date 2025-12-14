Pedro manipula e controla a mulher? Esta foi a resposta do concorrente a Liliana que levou a um aplauso do público

Na Gala do Secret Story 9, a casa é confrontada com imagens surpreendentes de concorrentes a falarem mal de Pedro Jorge e a criticarem a forma como, muitas vezes, este se dirigiu à mulher Marisa. Uma das críticas foi Liliana, que já em direto, levou uma resposta de Pedro, e o público reagiu em peso no estúdio. Veja a reação da concorrente!

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

