Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Pedro não contém as lágrimas, após confronto e fecha-se no WC: «Eu tenho pessoas lá fora»

No Secret Story 9, Pedro não contém as lágrimas e chora isolado na casa de banho, após o forte confronto com Lídia. Os colegas tentam consolá-lo.

  • Secret Story
  • Há 1h e 38min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

«És uma triste»: Fora de si, Pedro grita com Lídia e vai até ela. Colegas obrigados a intervir
02:34

«És uma triste»: Fora de si, Pedro grita com Lídia e vai até ela. Colegas obrigados a intervir

08:42
«Não consegues ser 1% humilde»: Liliana critica postura de Leandro
06:45

«Não consegues ser 1% humilde»: Liliana critica postura de Leandro

12:30 Ontem
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

09:59 Ontem
Dylan e Lídia aos gritos após Especial. E há mais concorrentes envolvidos
04:18

Dylan e Lídia aos gritos após Especial. E há mais concorrentes envolvidos

09:13 2 out
«Para não lhe rebentar os...»: Vera descontrola-se a falar de Dylan
01:19

«Para não lhe rebentar os...»: Vera descontrola-se a falar de Dylan

13:24 1 out
Vera não poupa nos insultos a Dylan e Liliana corrobora: «É um porco, machista, pessoa de...»
03:21

Vera não poupa nos insultos a Dylan e Liliana corrobora: «É um porco, machista, pessoa de...»

13:13 1 out
Mais A ferver

Mais Vistos

«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral
01:17

«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral

Ontem às 15:45
«És uma triste»: Fora de si, Pedro grita com Lídia e vai até ela. Colegas obrigados a intervir
02:34

«És uma triste»: Fora de si, Pedro grita com Lídia e vai até ela. Colegas obrigados a intervir

Há 1h e 42min
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

1 out, 11:11
Expulsão desejada? Liliana seria a escolhida pelos colegas
07:38

Expulsão desejada? Liliana seria a escolhida pelos colegas

Ontem às 22:29
Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

2 out, 17:26
Ver Mais

Notícias

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Ontem às 18:56
Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Ontem às 16:59
Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Ontem às 16:28
Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

Ontem às 15:59
Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Ontem às 15:16
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story
03:33

Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story

Ontem às 09:39
Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque
02:59

Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque

2 out, 19:46
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

30 set, 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

30 set, 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

30 set, 09:14
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Ontem às 18:56
Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Ontem às 16:59
Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Ontem às 16:28
A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»

A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»

Ontem às 12:21
Jéssica Vieira conta tudo sobre ausência das redes sociais
02:55

Jéssica Vieira conta tudo sobre ausência das redes sociais

Ontem às 10:35
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

Ontem às 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ana Barbosa ao lado de duas famosas: "Quem desafia este poder feminino?"

Ana Barbosa ao lado de duas famosas: "Quem desafia este poder feminino?"

Ontem às 13:08
Em momento delicado, Joana Diniz apoia Sónia Jesus: "Amo-a com toda a minha alma"

Em momento delicado, Joana Diniz apoia Sónia Jesus: "Amo-a com toda a minha alma"

Ontem às 10:36
Jéssica Vieira faz procedimento estético e mostra resultado: "Ainda estou um bocadinho inchada"

Jéssica Vieira faz procedimento estético e mostra resultado: "Ainda estou um bocadinho inchada"

2 out, 17:58
Entre rumores de separação, Sónia Jesus quebra o silêncio: "Me permita ser feliz"

Entre rumores de separação, Sónia Jesus quebra o silêncio: "Me permita ser feliz"

2 out, 16:37
Revelados detalhes sobre separação de Sónia Jesus e Vitó: "Foi uma decisão de..."

Revelados detalhes sobre separação de Sónia Jesus e Vitó: "Foi uma decisão de..."

2 out, 15:26
Ver Mais Outros Sites