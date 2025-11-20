Pedro não resiste! Conversa ‘picante’ com Marisa aquece o clima no quarto

No Secret Story 9, a dança sensual de Pedro na festa das mulheres da casa gera desconfiança, especialmente de Liliana, por causa do strip feito a Marisa Susana. Mais tarde, já no quarto e às escuras, Pedro e Marisa trocam declarações de amor e Pedro chega a levantar-se apenas para dar mais um beijo à mulher.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!