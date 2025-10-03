Já chegámos ao whatsapp!
Pedro não se cala! Responde a Joana e ataca Sandro após acusações

No Secret Story 9, Joana acusou Pedro de se intrometer em assuntos que não lhe dizem respeito. Pedro aproveitou o momento para revidar, citando Sandro como exemplo e afirmando que é ele quem procura envolver-se em todos os assuntos da casa. O confronto gerou tensão entre os concorrentes, deixando o ambiente ainda mais carregado.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.

  • Secret Story
  • Há 3h e 11min
