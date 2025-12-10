Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Pedro ou Ana? Um destes concorrentes foi coroado o mais falso da casa

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados a tirar perguntas à sorte e a posicionar-se entre dois colegas consoante a resposta. A primeira questão colocou Pedro contra Ana: «Quem é o mais falso?». O resultado foi devastador para Pedro, todos os concorrentes da casa se alinharam contra ele, elegendo-o unanimemente como o mais falso da casa.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9

  • Secret Story
  • Há 3h e 29min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Segredo de Pedro por um fio? Nuno Eiró anuncia novidade bombástica
01:08

Segredo de Pedro por um fio? Nuno Eiró anuncia novidade bombástica

19:16
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

18:49
«Será que o Pedro é pai?»: Liliana lança teorias para o segredo do concorrente
04:04

«Será que o Pedro é pai?»: Liliana lança teorias para o segredo do concorrente

18:45
Hilariante! Voz desafia concorrentes e o final é inesperado
05:35

Hilariante! Voz desafia concorrentes e o final é inesperado

18:40
Discussão acesa! Pedro e Liliana expõem fragilidades em momento tenso
05:53

Discussão acesa! Pedro e Liliana expõem fragilidades em momento tenso

18:32
Pedro diz querer Leandro fora da casa: Esta foi a reação do concorrente
04:19

Pedro diz querer Leandro fora da casa: Esta foi a reação do concorrente

18:18
Mais Vídeos

Mais Vistos

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Há 3h e 36min
Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio
03:33

Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio

Hoje às 00:46
Atriz de peso será a nova apresentadora de reality show

Atriz de peso será a nova apresentadora de reality show

Hoje às 12:25
Aos 56 anos, esta artista internacional 'desafiou a Natureza', e foi mãe pela terceira vez

Aos 56 anos, esta artista internacional 'desafiou a Natureza', e foi mãe pela terceira vez

12 mar, 13:50
«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana
02:22

«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana

Hoje às 10:29
Ver Mais

Notícias

Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

Pedro ‘desmascarado’ no Especial de hoje? Inês carrega no segredo mais aguardado

Há 7 min
“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

Há 2h e 16min
Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Há 2h e 28min
Contagem decrescente! Maria Botelho Moniz mostra a «preparação» para o maior desafio da sua carreira

Contagem decrescente! Maria Botelho Moniz mostra a «preparação» para o maior desafio da sua carreira

Há 2h e 54min
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Há 3h e 36min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara
01:23

Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara

Há 1h e 9min
É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana
02:24

É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana

Ontem às 10:05
Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
01:20

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal

5 dez, 13:27
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

“Quem diria?”: Comentador do Secret Story surpreende tudo e todos ao surgir irreconhecível

Há 2h e 16min
Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

Há 2h e 28min
Contagem decrescente! Maria Botelho Moniz mostra a «preparação» para o maior desafio da sua carreira

Contagem decrescente! Maria Botelho Moniz mostra a «preparação» para o maior desafio da sua carreira

Há 2h e 54min
Trio improvável de ex-Secret Story une-se e diverte com vídeos nas redes sociais
00:55

Trio improvável de ex-Secret Story une-se e diverte com vídeos nas redes sociais

Há 3h e 0min
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Há 3h e 36min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
08:42

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

Ontem às 22:31
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
00:43

Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»

Ontem às 22:18
Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Ontem às 21:31
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
03:29

«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas

Ontem às 20:07
Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira
02:59

Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira

Ontem às 19:47
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Ontem às 15:01
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

7 dez, 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

7 dez, 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
Ver Mais Outros Sites