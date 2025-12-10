Pedro ou Ana? Um destes concorrentes foi coroado o mais falso da casa

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados a tirar perguntas à sorte e a posicionar-se entre dois colegas consoante a resposta. A primeira questão colocou Pedro contra Ana: «Quem é o mais falso?». O resultado foi devastador para Pedro, todos os concorrentes da casa se alinharam contra ele, elegendo-o unanimemente como o mais falso da casa.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14