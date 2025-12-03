Pedro paga 2 mil euros para ver momento a sós de Liliana e Fábio e deixa a mulher furiosa

Chegou o momento do Fábio e da Liliana usufruírem do lanche especial. O casal não está para muitas palavras e o ambiente é bastante constrangedor. Na sala, o Pedro negoceia com a Voz e paga 2000€ para assistir ao lanche, juntamente com a Bruna, a Ana e a Inês. Quem não acha graça à ideia é a Marisa que condena que o marido continue a gastar dinheiro com a Liliana. No cubo, a tensão continua no ar e a Liliana comenta que o lanche está muito animado. Na sala, os concorrentes riem e fazem chacota da falta de comunicação entre o casal. Em confessionário, a Bruna afirma que o lanche foi uma desgraça.