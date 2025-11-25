Pedro pede respeito por quem saiu e o confronto estala: «Se for para ser (...) como tu, preferia ter vergonha»

No Extra do Secret Story 9, vemos algumas imagens quentes do pós-Gala após o grupo dos Reis da Treta ter invadido o quarto azul, num gesto que parece ter provocado Leandro. Depois, na cozinha, Pedro pede respeito por quem saiu e Inês e Bruna respondem ao concorrente. Pedro acusa Bruna de estar "inchada" por ter ficado imune e os dois entram num confronto intenso. Pedro acusa-os de "falta de respeito" e os dois ficam frente a frente.
Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO - 761 20 20 04
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
