Pedro prepara pequeno-almoço para Liliana para provocar Fábio? Veja as imagens

O dia começou com agitação na casa do Secret Story 9. Antes do toque do despertador, Leandro foi o primeiro a acordar e acompanhou atentamente todos os movimentos dos colegas, comentando cada detalhe como se analisasse um grupo de espécies raras.

Pouco depois, Bruno e Marisa juntaram-se à rotina matinal e repararam no pequeno-almoço preparado por Pedro para Liliana. O gesto levantou suspeitas entre os concorrentes, que interpretaram a surpresa de formas diferentes. Enquanto uns acreditam que a intenção poderá ter sido provocar Fábio, outros consideram que Liliana poderá aproveitar a situação para reforçar a sua estratégia de jogo.

Entretanto, Leandro manteve o seu olhar analítico sobre os acontecimentos, observando cada interação com curiosidade. Quando Liliana chegou à cozinha, mostrou-se satisfeita com o pequeno-almoço, mas acabou por descobrir que a surpresa não tinha sido preparada por Fábio, como inicialmente pensava, mas sim por Pedro — um detalhe que promete agitar as dinâmicas dentro da casa.