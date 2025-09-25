Pedro quebra silêncio e revela motivo do desentendimento com Ana Cristina

No Secret Story 9, alguns concorrentes têm reparado numa mudança de comportamento de Pedro ao longo das semanas. No Especial, o concorrente explicou os motivos do desentendimento com Ana Cristina, revelando o seu ponto de vista e esclarecendo as tensões dentro da casa.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

