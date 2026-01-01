No programa Ano Novo, Vida Nova , vários apresentadores da TVI juntam-se para celebrar a chegada de 2026. Entre histórias emocionantes e muita festa, Cristina Ferreira recebeu o grande vencedor do Secret Story, Pedro Jorge. Durante a conversa, o concorrente abriu o coração sobre a relação com Marisa, os filhos e também os medos no jogo e as maiores polémicas.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Pedro reage ao facto de Leandro não ter felicitado a sua vitória: «Já me disseram que...»
- Ontem às 19:51
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:00
Pedro reage ao facto de Leandro não ter felicitado a sua vitória: «Já me disseram que...»
Ontem às 19:51
02:10
Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa
Ontem às 21:25
03:36
Pedro Jorge surpreendido em direto com uma mensagem de quem menos esperava
Ontem às 19:47
01:23
Pedro Jorge reage a conflito entre sogros e pais: «O meu sonho tornou-se um pesadelo. Chatearem-se»
Ontem às 19:41
02:12
Pedro Jorge chora sem fim e o motivo é... Marisa
Ontem às 19:31
02:00
«Se eu estivesse solteiro...» Pedro faz revelação inédita que envolve duas concorrentes do Secret Story
Ontem às 19:26
02:37
Pedro Jorge temeu perder contra Inês: «Com o Dylan a mexer-se pela Inês...»
Ontem às 19:17
03:26
É desta! Marisa Susana revela que se vai casar este ano
Ontem às 19:06
03:26
Exclusivo: Marisa Susana apresenta a filha, pela primeira vez, em direto
Ontem às 19:05
01:32
«Bebé a caminho»: Solange Tavares e Nelson Fernandes respondem à pergunta que não quer calar
Ontem às 18:55
05:58
5 dias depois do pedido de namoro veio o pedido de casamento. Nelson e Solange revelam o motivo da 'pressa'
Ontem às 18:54
02:53
Jéssica Vieira recorda relação com Afonso Leitão: «Quem nunca sofreu...»
Ontem às 18:30
09:21
Temos voz? Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música
Ontem às 18:29
04:22
Este foi o gesto de Marisa após a vitória de Pedro. O momento romântico do casal comove qualquer um
Ontem às 01:08
04:31
Todas as reações: Este é o grande vencedor com 58% dos votos
Ontem às 00:54
03:00
Estúdio em Festa: Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9
Ontem às 00:50
02:33
Gritos e aplausos! Este é o grande vencedor do Secret Story 9
Ontem às 00:49
03:43
«Eu não gostei da…»: Flávio Furtado tem opinião polémica sobre Pedro
Ontem às 00:47
02:30
Estúdio em delírio! Assim foi a entrada triunfal de Pedro e Inês antes do Duelo Final
Ontem às 00:42
03:20
«Os mais desafiantes e os mais...»: A mensagem emocionante de Cristina Ferreira para os concorrentes do Secret Story 9
Ontem às 00:34
04:32
«Traz um quentinho ao nosso coração»: Cristina Ferreira surpreendida com momentos e dedicatórias tocantes
Ontem às 00:30
02:52
Esta é a Voz! Veja os episódios mais épicos que o anfitrião partilhou com os concorrentes
Ontem às 00:24
04:26
O último adeus! Emocionados, finalistas despedem-se da casa... e da Voz
Ontem às 00:20
03:20
Liliana tenta conter as lágrimas ao ouvir os comentadores: «Falhaste porque o fizeste no sítio errado»
31 dez 2025, 23:57
01:07
Liliana faz revelação inédita: «Estava a pensar que ficaria em segundo e o Pedro em primeiro»
31 dez 2025, 23:53
02:54
Má língua sem fim: Intrigas e comentários mais picantes da casa foram revelados
31 dez 2025, 23:39
03:42
Lugar de bronze atribuído: Saiba quem ficou no terceiro lugar do Secret Story 9
31 dez 2025, 23:32
02:57
O que se passa nos bastidores? Leandro recusa beijo de Marisa e Flávio Furtado expõe mau ambiente
31 dez 2025, 23:27
03:10
Liliana assume o seu maior arrependimento dentro da casa: «Foi quando disse que dava duas lambadas...»
31 dez 2025, 23:24
05:12
Insultos e discussões feias: Estas foram as polémicas que marcaram o Secret Story 9
31 dez 2025, 23:21
02:23
Ainda se lembra? Famosa cantora portuguesa viveu história semelhante à de Liliana dentro de um reality show
31 dez 2025, 23:17
05:00
Última tomada de posição! Finalistas fazem os seus próprios pódios do Secret Story: e as escolhas surpreendem
31 dez 2025, 23:11
03:00
Marisa contra Leandro? Bruna Gomes não poupa palavras à concorrente
31 dez 2025, 23:07
02:16
Emocionante! Marisa chega a estúdio e desfaz-se em lágrimas. Saiba o motivo
31 dez 2025, 23:05
01:41
Flávio Furtado defende Liliana e Inês: «Há muitas mulheres que não têm coragem para sair de relações para serem felizes»
31 dez 2025, 22:49
03:38
Últimos apelos! Finalistas fazem campanha eleitoral para vencer o Secret Story
31 dez 2025, 22:48
04:07
Após quarto lugar da mulher, Pedro Jorge dedica mensagem tocante a Marisa
31 dez 2025, 22:46
02:34
Quarto lugar revelado! Este é o primeiro concorrente a deixar a casa na grande final
31 dez 2025, 22:41
03:48
Jantar com Bruno? Pedro faz proposta inesperada: «Apesar de ter ciúmes dele...»
31 dez 2025, 22:38
03:48
De voz embargada, Pedro faz confissão: «Foi muito difícil não falar do que tenho aí fora»
31 dez 2025, 22:38
04:01
Intenso! «Consumiu-me por completo»: Pedro deixa tudo em pratos limpos sobre momentos difíceis com Marisa
31 dez 2025, 22:34
03:50
Marisa conta tudo sobre a relação com Pedro: «Amanhã, destas portas para fora...»
31 dez 2025, 22:31
02:50
Marisa revela os momentos mais intensos da sua passagem pelo Secret Story 9
31 dez 2025, 22:26
00:33
«Vou dar-lhe um grande...»- Marisa revela como vai ser o reencontro com Marisa Susana
31 dez 2025, 22:23
03:32
Liliana abre o coração sobre momento mais difícil: «Fizeram-me sentir um lixo»
31 dez 2025, 22:22
03:09
«O meu pior momento na casa…»: Liliana fala sem filtros sobre momento marcante e não envolve Zé
31 dez 2025, 22:18
04:23
«Nunca olhou para a Vera como uma possibilidade?» Inês responde à pergunta mais desejada de todas: e surpreende
31 dez 2025, 22:15
02:55
Inês revela os momentos mais marcantes no Secret Story 9: «Senti que estava a magoar uma pessoa»
31 dez 2025, 22:06
02:36
«Ela massacra o Pedro, mas quando falam do noivado dela...»: Bruna Gomes implacável com Liliana
31 dez 2025, 22:01
02:10
Liliana ataca Pedro e Marisa: «Sendo um casal... nem tudo é jogo, nem tudo vale 250 mil euros»
31 dez 2025, 21:55
02:56
Na grande final, como está a relação de Pedro e Marisa? Concorrente esclarece tudo: «Lá fora resolvemos...»
31 dez 2025, 21:53
03:14
Cristina Ferreira compara Marisa a Marisa Susana: Esta foi a reação da concorrente
31 dez 2025, 21:48
01:50
Fábio Daniel surpreende Cristina Ferreira com pormenor icónico
31 dez 2025, 21:44
04:59
Brilhos, Lantejoulas e muita elegância: Esta foi a entrada triunfal dos ex-concorrentes do Secret Story 9
31 dez 2025, 21:43
04:47
Começou! Está no ar a última Gala do Secret Story 9
31 dez 2025, 21:37
07:33
A grande despedida dos finalistas! As palavras da Voz que deixaram todos em lágrimas
31 dez 2025, 19:56
03:41
Finalistas conhecem finalmente o ex-noivo de Liliana! Pedro reage: «Teria trazido mais à casa do que o Fábio»
31 dez 2025, 19:33
05:05
A reação hilariante dos finalistas à VT de apresentação de Marisa e Pedro Jorge
31 dez 2025, 19:30
06:23
Zé vai ter impacto na relação com Liliana cá fora? A resposta de Fábio que o vai surpreender
31 dez 2025, 19:23
03:19
Liliana vai dar metade do prémio a Fábio? O namorado esclarece tudo e faz revelações
31 dez 2025, 19:14
00:42
A cara diz tudo! Esta foi a reação de Pedro ao ver o pedido de casamento de Zé e Liliana
31 dez 2025, 18:59