Pedro reage ao facto de Leandro não ter felicitado a sua vitória: «Já me disseram que...»

No programa Ano Novo, Vida Nova , vários apresentadores da TVI juntam-se para celebrar a chegada de 2026. Entre histórias emocionantes e muita festa, Cristina Ferreira recebeu o grande vencedor do Secret Story, Pedro Jorge. Durante a conversa, o concorrente abriu o coração sobre a relação com Marisa, os filhos e também os medos no jogo e as maiores polémicas.