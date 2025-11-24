Pedro responde torto a Marisa e fica fora de si ao atacar o outro grupo: «Não têm respeito por quem está aqui triste!»

No Secret Story 9, Ana chama Pedro Jorge à atenção e diz que, muitas vezes, este "perde o controlo" quando está a discutir com outros concorrentes. Marisa aproveita a deixa e dá um conselho a Pedro, mas este não parece nada contente com o que está a ouvir. Ana acusa-o, ainda, de ter falado mal para Bruna e Inês. A conversa estica-se e Pedro dispara a falar do outro grupo: «Não têm respeito por quem está aqui triste!».
A gala de ontem foi recheada de várias emoções: Marisa e Pedro Jorge receberam uma surpresa muito especial dos filhos e não contiveram a emoção. Bruna acertou no segredo de Inês. Marisa Susana foi a concorrente expulsa. Já a cadeira quente foi palco para vários confrontos e acusações atiradas uns aos outros. Veja tudo!
Acompanhe tudo o que acontece ao minuto na casa mais vigiada do País!