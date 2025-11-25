Pedro revoltado com acusações: «Quando foi com o amigos dela, riu-se...»

No Secret Story, Leandro regressa do pequeno-almoço com Bruna e Dylan e conta tudo ao seu grupo. Pedro Jorge mostra-se revoltado com as acusações e faz uma denuncia: «Quando foi com os amigos dela, riu-se...».

Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO - 761 20 20 04

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

