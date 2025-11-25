Pedro revoltado com acusações: «Quando foi com o amigos dela, riu-se...»

No Secret Story, Leandro regressa do pequeno-almoço com Bruna e Dylan e conta tudo ao seu grupo. Pedro Jorge mostra-se revoltado com as acusações e faz uma denuncia: «Quando foi com os amigos dela, riu-se...».
Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO - 761 20 20 04
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
