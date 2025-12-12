Pedro teme que a sua imagem esteja manchada após revelação do segredo

No Secret Story 9, Marisa e Pedro continuam a aproveitar cada momento a sós. Na casa de banho, o casal trocou juras de amor enquanto dava uns beijinhos, já sem medo de serem apanhados. No momento, o concorrente admitiu estar com medo da imagem que passou para fora da casa, depois dos julgamentos dos colegas após a revelação do segredo.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14