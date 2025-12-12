Já chegámos ao whatsapp!
Pedro teme que a sua imagem esteja manchada após revelação do segredo

No Secret Story 9, Marisa e Pedro continuam a aproveitar cada momento a sós. Na casa de banho, o casal trocou juras de amor enquanto dava uns beijinhos, já sem medo de serem apanhados. No momento, o concorrente admitiu estar com medo da imagem que passou para fora da casa, depois dos julgamentos dos colegas após a revelação do segredo.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

  • Secret Story
  • Há 2h e 9min
Pedro acusa Leandro de provocar discussões: «Tu é que vais atrás delas»

Apanhados em flagrante! Este foi o momento em que Leandro descobriu toda a verdade sobre Marisa e Pedro

Confusa? Marisa alerta Pedro mas ele vira o jogo: «É mentira»

Entre risos, Marisa conta a Pedro a nova teoria de Leandro

Beijos e mais beijos! Marisa e Pedro não perdem uma oportunidade para namorar

Acertou no segredo? Leandro dispara teorias e Ana congela

Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Bruna Gomes capta todas as atenções. «Brilho diferente» leva fãs à loucura

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Após a revelação do segredo, ex-concorrente atira-se a Pedro e Marisa

Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

Bruno Savate critica duramente estes concorrentes do Secret Story 9

Última hora! Revelado o segredo mais bem guardado de Bruna Gomes: «Nasceu»

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

Após a revelação do segredo, ex-concorrente atira-se a Pedro e Marisa

Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

Bruno Savate critica duramente estes concorrentes do Secret Story 9

Última hora! Revelado o segredo mais bem guardado de Bruna Gomes: «Nasceu»

Surpresa! Maria Botelho Moniz tem novo projeto fora da televisão: «Um dia, lanço uma coisa minha. Hoje é o dia»

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Mais magra, Sandrina Pratas revela como perdeu 15 quilos

Este foi o diagnóstico que a filha de Sandrina Pratas recebeu e deixou a ex-concorrente 'de coração nas mãos'

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

