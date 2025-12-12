Pedro teme que a sua imagem esteja manchada após revelação do segredo

No Secret Story 9, Marisa e Pedro continuam a aproveitar cada momento a sós. Na casa de banho, o casal trocou juras de amor enquanto dava uns beijinhos, já sem medo de serem apanhados. No momento, o concorrente admitiu estar com medo da imagem que passou para fora da casa, depois dos julgamentos dos colegas após a revelação do segredo.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

