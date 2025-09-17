Pedro tenta desviar atenções: «O segredo dos filhos não está descartado?»

No Secret Story 9, os concorrentes discutem segredos. Leandro e Pedro tentam decifrar as pistas que estão na casa, mas embrulham-se num verdadeiro quebra-cabeças. Pedro tenta desviar atenções do seu segredo, que é «A mãe dos meus filhos está na casa». Veja tudo.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
