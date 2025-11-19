Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

No Secret Story 9, a manhã começa agitada. Os concorrentes tiveram de tomar uma decisão difícil: decidir que concorrente deve receber uma penalização, e devem chegar a um consenso. O momento gera discussão e várias trocas de acusações e a Voz acaba por os castigar. #sstv
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
