«Pequenino e sujo»: Ana é acusada de 'comer de boca aberta', contra-ataca e o casal finge que chora

No Diário do Secret Story, A Cadeira Quente continua, a Voz relembra o momento em que Fábio criticou a maneira como Ana comia e chamou-a de ovelha. Ana diz que achou muito feio e acusa-o de ser “pequenino e sujo”. Fábio defende-se, contudo, Bruna, Pedro, Inês e Marisa condenam a atitude do concorrente. Acaba por se gerar uma discussão devido ao facto de Fábio não assumir que esteve mal. Em confessionário, Ana acusa Fábio de tentar fazer o jogo da Liliana. Pedro afirma que Fábio apenas disse aquilo para acalmar as inseguranças da Liliana. O casal termina a fingir que está triste e a chorar.
Dylan foi o concorrente expulso na gala deste domingo. A gala ficou ainda marcada pela revelação do segredo de Leandro: «Fui assaltado à mão armada». Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País na linha do Ao Minuto.