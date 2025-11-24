Pergunta direta de Cristina deixa Dylan pensativo: «Quer melhorar ou não?»

No Secret Story 9, Dylan vai ao confessionário e é confrontado por Cristina Ferreira sobre a sua postura na casa. O concorrente mantém-se firme e afirma: «Vai ser esta a minha postura… se não gostarem…». Cristina questiona-o diretamente: «Quer melhorar ou não?» e relembra-lhe a exigência do jogo, afirmando: «Se fosse fácil não eram 250 mil euros». O momento cria tensão e deixa Dylan a refletir sobre a forma como tem conduzido o seu percurso.