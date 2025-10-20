Perseguição? Marisa Susana aproxima-se e dois concorrentes afastam-se. Então ela vai atrás deles

No Secret Story 9, Marisa Susana vai até ao jardim e senta-se perto de Bruno Simão e Inês, mas estes rapidamente saem desse lugar. Depois, a concorrente "persegue-os" até à outra ponta do jardim e estes voltam a abandonar o espaço. Marisa Susana acaba por ficar ao lado de Dylan, que também a ignora completamente, até ir embora de vez e deixá-la sozinha.

Fique a par de tudo o que aconteceu:

Após uma gala atribulada e durante uma noite marcada pelo grande confronto entre Vera e Dylan, que tanto está a dar que falar, Liliana e Ana protagonizaram uma forte discussão que levou a concorrente de Lousada a perder as estribeiras. Pedro Jorge viu-se obrigado a intervir e separar as suas colegas.

Liliana acabou no quarto a chorar compulsivamente e a gritar, a dizer que quer sair do programa e que está farta que tudo o que diga seja um problema. Mariana consola a colega, enquanto Fábio assiste a tudo. Para além disto, Liliana mostra-se completamente abalada com o segredo de Fábio, revelado na gala por Joana: «Já me envolvi com uma concorrente da casa»