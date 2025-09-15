Picardias sem fim: «Vou dormir para a tua cama hoje (...) Com sorte ainda durmo com as duas»

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, Mariana está a tentar adivinhar o segredo de Fábio, mas não tem muita sorte. Mariana acha que o concorrente tem a namorada dentro da casa. Nisto, instala-se um ambiente de picardias e provocações entre ambos.

Mariana. 27 anos. São Miguel, Açores. Motorista de táxi, trabalha para o pai e assume ser “menina do papá”. Vaidosa assumida, orgulha-se do corpo e das cirurgias estéticas a que já se submeteu. Diz que amor próprio não tem preço. Sabe que é “bonita” e “sensual” e acredita que a sua sedução será uma arma para encantar e descobrir segredos. Temperamental e desorganizada, confessa não ter paciência para pessoas falsas ou fingidas.

Fábio. 26 anos. Porto. Estudante universitário e contabilista, divide o tempo entre o trabalho e a licenciatura. Determinado a ser empresário, garante que só precisa do prémio para dar o salto. Sedutor assumido, gaba-se de ter 90% de sucesso com as mulheres. Alegre e vaidoso, treina intensamente no ginásio e promete que vai ser um concorrente de peso.

