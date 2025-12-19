"Pinga amor falhado"? Pedro Jorge é "rasgado" em dinâmica e reage

No Secret Story 9, A dinâmica continua e Pedro atribui a Liliana as características “maldoso”, “leal” e “otimista” e a concorrente diz que não teve assim tantas atitudes maldosas. Já Leandro entrega 3 características a Pedro, nomeadamente que ele é narcisista. Fábio intervém concordando com o facto de Pedro ser narcisista, pois conhece a sua mulher, sabe que ela é ciumenta e devia ter evitado a estratégia do pinga amor falhado por ela. Por fim, Inês atribui “falso” a Fábio, embora o concorrente compreenda a justificação, diz que se considera mais “altruísta” o que faz com que Leandro o critique dizendo que não sabe o significado da palavra.
