Piscina em chamas: Marisa Susana provoca Liliana «Só tens garganta»

No Secret Story 9, a piscina voltou a ser palco de tensão, desta vez entre Marisa Susana e Liliana. Num despique acalorado, Marisa Susana atirou de forma provocatória: «Só tens garganta». O comentário incendiou ainda mais o ambiente e expôs as rivalidades crescentes entre as concorrentes.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.