Pista de Fábio gera corrida ao botão e teorias explosivas

No Secret Story 9 – Especial, a revelação de que Fábio deixou escapar uma pista sobre o seu segredo incendiou a casa. De imediato, os colegas começaram a especular: Raquel acredita que Fábio e Vera são irmãos, enquanto Dylan sugere que podem ter sido namorados. Do outro lado, Joana mostrava-se ansiosa pelo fim do direto para carregar no botão. Marisa ficou em choque com a sanção aplicada pela quebra de regras. Mal terminou a emissão, vários concorrentes correram para o confessionário, mas Joana foi a primeira a registar a teoria de que Fábio e Vera são um ex-casal. Logo a seguir, Sandro apontou o segredo de Fábio como “tenho a minha ex-namorada na casa”. Na sala, descontraído, Fábio comentou que ainda vai ganhar muito dinheiro com toda esta situação.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

