Pista exclusiva gera teoria bombástica sobre o segredo de Marisa

No Secret Story 9, Leandro escolhe Liliana, Marisa, Ana e Bruna para integrarem o Circo do Secret Story, garantindo-lhes acesso a uma pista exclusiva. No cubo, as quatro analisam a fotografia de uma mãe com dois filhos e rapidamente surgem teorias sobre um possível pai ausente. Ao saírem, Liliana, Bruna e Ana concluem que a pista é para o segredo de Marisa, já que a colega não conseguiu disfarçar o desconforto. No quarto rosa, Bruna e Liliana comentam a reação da concorrente, mas Fábio relembra que Marisa também fingiu desconforto durante o striptease de Pedro e afinal nem eram um casal, por isso já não acredita nas suas expressões. Mais tarde, no quarto azul, Leandro conversa com Marisa e especula que o seu segredo poderá ser “Já enterrei três maridos”.

Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque - Secret Story - TVI

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

